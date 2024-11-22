Финансирование проектов ТОС планируют увеличить в Псковской области

16:55, 22 ноября 2024, ПАИ

Финансирование проектов ТОС планируют увеличить в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников на встрече с редакторами районных газет, которая прошла в рамках V Псковского международного медиафорума.

«На сегодняшний день 110 миллионов рублей – это деньги ТОС. Главы муниципалитетов также предусматривают на это средства», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо увеличить эту сумму, потому что количество ТОС в Псковской области растёт. «Это важно и для того, чтобы как можно больше хороших проектов мы видели и в маленьких населённых пунктах», – резюмировал глава региона.

Ранее сообщалось, что памятник герою Отечественной войны отремонтировали в Дновском районе благодаря работе ТОС.

Отметим, что со всеми новостями Псковского медиафорума можно ознакомиться в нашем сюжете.