Финансирование проектов ТОС планируют увеличить в Псковской области
Финансирование проектов ТОС планируют увеличить в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников на встрече с редакторами районных газет, которая прошла в рамках V Псковского международного медиафорума.
«На сегодняшний день 110 миллионов рублей – это деньги ТОС. Главы муниципалитетов также предусматривают на это средства», – отметил губернатор.
Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо увеличить эту сумму, потому что количество ТОС в Псковской области растёт. «Это важно и для того, чтобы как можно больше хороших проектов мы видели и в маленьких населённых пунктах», – резюмировал глава региона.
Ранее сообщалось, что памятник герою Отечественной войны отремонтировали в Дновском районе благодаря работе ТОС.
Отметим, что со всеми новостями Псковского медиафорума можно ознакомиться в нашем сюжете.
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