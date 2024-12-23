Первые губернаторские ёлки прошли в Псковской области
Первые губернаторские ёлки состоялись в Псковской области. Показ спектакля «Серебряное копытце» по мотивам сказов Павла Бажова прошёл в Великолукском драматическом театре в понедельник, 23 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Дети смогли ощутить атмосферу новогоднего праздника. Перед началом спектакля для них была организована игровая программа «Маскарад». Юных великолучан ожидало представление с участием Деда Мороза, Снегурочки, снеговика и снежинок.
Напомним, что губернаторские ёлки организуются для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями, а также для ребят из семей участников СВО и воспитанников социальных учреждений.
В Пскове 26 и 27 декабря в Ледовом дворце пройдёт представление «По щучьему велению». Это шоу объединяет цирковые номера и магию театра. Декорации, такие как гигантское волшебное ведро, самоходная печка с паровозным гудком и сказочный терем, создадут атмосферу настоящей сказки. На ледовой арене зрители смогут увидеть захватывающие выступления: фигурное катание, акробатические трюки на рейнском колесе и жонглирование.
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