Первые губернаторские ёлки прошли в Псковской области

17:47, 23 декабря 2024, ПАИ

Первые губернаторские ёлки состоялись в Псковской области. Показ спектакля «Серебряное копытце» по мотивам сказов Павла Бажова прошёл в Великолукском драматическом театре в понедельник, 23 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Дети смогли ощутить атмосферу новогоднего праздника. Перед началом спектакля для них была организована игровая программа «Маскарад». Юных великолучан ожидало представление с участием Деда Мороза, Снегурочки, снеговика и снежинок.

Напомним, что губернаторские ёлки организуются для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями, а также для ребят из семей участников СВО и воспитанников социальных учреждений.

В Пскове 26 и 27 декабря в Ледовом дворце пройдёт представление «По щучьему велению». Это шоу объединяет цирковые номера и магию театра. Декорации, такие как гигантское волшебное ведро, самоходная печка с паровозным гудком и сказочный терем, создадут атмосферу настоящей сказки. На ледовой арене зрители смогут увидеть захватывающие выступления: фигурное катание, акробатические трюки на рейнском колесе и жонглирование.