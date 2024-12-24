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Общество

Высокоскоростной интернет появился в Изборске

Высокоскоростной интернет появился в Изборске, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Валерия Зайцева

«Успех этого важного проекта стоит на трёх китах: полезная инициатива и большая подготовительная работа команды ТОС «Изборск» во главе с Максимом Волковым, поддержка областного правительства и муниципалитета, софинансирование ПАО «Ростелеком», – отметил Валерий Зайцев.

Ранее интернет жители получали по старому медному телефонному кабелю с ограничением по скорости до 10 Мбит/с. Благодаря проложенной волоконно-оптической линии появилась возможность для подключения к высокоскоростному интернету (до 800 Мбит/с) и телевидению более ста домов на улицах Молодёжной, Печорской, Полевой, Верховской, Заводской, Колхозной, Лесной, Псковской, Школьной и Юбилейной.

«По моему поручению сотрудники администрации вместе с представителями ПАО «Ростелеком» и активистами ТОС приняли работы», – подчеркнул глава округа.

«Деятельности территориальных общественных самоуправлений в Псковской области уделяется особое внимание, а финансовая поддержка с каждым годом возрастает. Так, 23 декабря наш губернатор Михаил Ведерников на открытии стратегической сессии «Местное самоуправление в системе публичной власти» анонсировал очередное увеличение бюджета на реализацию проектов ТОС. В 2025 году он составит 250 миллионов рублей, что позволит поддержать более 60 % заявок наших активистов», – заключил Валерий Зайцев.

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