Совокупный бюджет ТОС в Псковской области в 2025 году будет рекордным

11:32, 23 декабря 2024, ПАИ

Совокупный бюджет конкурсов проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Псковской области в 2025 году будет рекордным, заявил губернатор Михаил Ведерников на стратегической сессии «Местное самоуправление в системе публичной власти», которая проходит в Пскове сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Совокупный бюджет ТОС на следующий год составит 250 миллионов рублей. Такого у нас в области не было никогда. И мы рассчитываем, что более 60 % заявок победит», – сказал глава региона.

Ранее глава Пскова Борис Елкин поделился фотографиями новых реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений. Посмотреть их можно по ссылке.