Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В корпоративной академии правительства Псковской области будут два основных направления - Михаил Ведерников

Учебный курс для корпоративной академии правительства разрабатывают в Псковской области, сообщил в интервью телеканалу «Первый Псковский» губернатор Михаил Ведерников.

О создании в регионе нового учебного заведения Михаил Ведерников сообщал в своём телеграм-канале.

Первая группа для обучения в академии будет набираться «в ближайшее время».

«Будут два основных направления: подготовка кадров и дополнительное образование. Ведь всё меняется. Скоро уже искусственный интеллект начнёт помогать работать с обращениями граждан. Поэтому и те, кто сейчас работает, должны всеми этими инструментами и технологиями овладеть, и те, кто видит для себя возможность прийти работать на муниципальную службу в будущем. По моему поручению сейчас разрабатывается учебный курс. Как только мне его представят, утвердим и обязательно про это расскажем», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также подчеркнул важность заполнения имеющихся в муниципалитетах вакансий служащих. «Важно, чтобы те, кто должен находиться на месте, находились на месте, чтобы они чутко и профессионально относились к просьбам граждан и выполняли свои служебные обязанности. Ну и, конечно, чтобы эта работа была престижной, чтобы люди получали достойную заработную плату», - добавил глава региона.

В связи с этим в 2025 году в Псковской области запустят новую программу «Земский муниципальный служащий». «Главы постоянно поднимают тему дефицита муниципальных кадров. На сегодняшний день есть 124 вакансии, начиная от консультанта, заканчивая заместителем главы муниципального района или муниципального округа. Пойдем по принципу поддержки. Так же, как это работает в программах по земскому доктору и земскому учителю», - пояснил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 декабря 2024

Михаил Ведерников: Многодетная семья — это круто, здорово, модно и всем к этому нужно стремиться
25 декабря 2024

Лучшие педагоги Псковской области получили по 150 тысяч рублей
25 декабря 2024

Сервис ГосChat исключит возможность чиновничьих отписок — Михаил Ведерников
25 декабря 2024

Комплексное решение по развитию автотуризма разрабатывают в Псковской области – губернатор
25 декабря 2024

Проблему неустойчивого сигнала сотовой связи в Псковской области планируется решить за два года
25 декабря 2024

Важность усиления сигнала российских операторов связи в приграничных районах подчеркнул Михаил Ведерников
25 декабря 2024

В корпоративной академии правительства Псковской области будут два основных направления - Михаил Ведерников
25 декабря 2024

Международный кинофестиваль «Западные ворота» в 2025 году будет посвящён 80-летию Победы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...