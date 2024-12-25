В корпоративной академии правительства Псковской области будут два основных направления - Михаил Ведерников

17:19, 25 декабря 2024, ПАИ

Учебный курс для корпоративной академии правительства разрабатывают в Псковской области, сообщил в интервью телеканалу «Первый Псковский» губернатор Михаил Ведерников.

О создании в регионе нового учебного заведения Михаил Ведерников сообщал в своём телеграм-канале.

Первая группа для обучения в академии будет набираться «в ближайшее время».

«Будут два основных направления: подготовка кадров и дополнительное образование. Ведь всё меняется. Скоро уже искусственный интеллект начнёт помогать работать с обращениями граждан. Поэтому и те, кто сейчас работает, должны всеми этими инструментами и технологиями овладеть, и те, кто видит для себя возможность прийти работать на муниципальную службу в будущем. По моему поручению сейчас разрабатывается учебный курс. Как только мне его представят, утвердим и обязательно про это расскажем», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также подчеркнул важность заполнения имеющихся в муниципалитетах вакансий служащих. «Важно, чтобы те, кто должен находиться на месте, находились на месте, чтобы они чутко и профессионально относились к просьбам граждан и выполняли свои служебные обязанности. Ну и, конечно, чтобы эта работа была престижной, чтобы люди получали достойную заработную плату», - добавил глава региона.

В связи с этим в 2025 году в Псковской области запустят новую программу «Земский муниципальный служащий». «Главы постоянно поднимают тему дефицита муниципальных кадров. На сегодняшний день есть 124 вакансии, начиная от консультанта, заканчивая заместителем главы муниципального района или муниципального округа. Пойдем по принципу поддержки. Так же, как это работает в программах по земскому доктору и земскому учителю», - пояснил Михаил Ведерников.