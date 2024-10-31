Корпоративная академия правительства Псковской области создаётся в регионе
Корпоративная академия правительства Псковской области, которая займется развитием компетенций государственных и муниципальных служащих, будет создана по поручению президента в регионе. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«Если когда-то управленческий аппарат мог годами справляться с текущей работой, не меняя подходы, и не внедряя современные практики, то сегодня это принципиально невозможно. Новые вызовы – каждый год. И всегда к ним нужно оперативно и гибко адаптироваться», – отметил Михаил Ведерников.
Он подчеркнул, что делать это системно без обучающего центра – крайне сложно.
«Поэтому такой шаг нам нужен, в том числе, для успешного развития в долгосрочной перспективе. Уверен, что Корпоративная академия станет важным шагом в укреплении профессиональной среды государственной и муниципальной службы региона. А это, в свою очередь, положительно скажется на качестве жизни всех жителей области», – написал Михаил Ведерников.
Директором академии губернатор станет первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова.
«Эффективного управленца, обладающего опытом работы на различных должностях государственной и муниципальной службы региона. Желаю удачи!» – заключил Михаил Ведерников.
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