В Пскове начался судебный процесс над великолучанкой, убившей троих детей

15:36, 24 декабря 2024, ПАИ

Псковский областной суд приступил в рассмотрению уголовного дела в отношении жительницы Великих Лук, обвиняемой в убийстве, мошенничестве и жестоком обращении с животными. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, 34-летняя женщина в Великих Луках убила своих двоих малолетних сыновей 2019 и 2022 годов рождения, а затем, в Куньинском районе, убила дочь 2018 года рождения.

Также великолучанка не организовывала обучение детей, не обеспечивала лечение, избивала их и создавала антисанитарные условия.

После убийств она продолжала получать социальные выплаты на содержание детей, незаконно завладев более 80 тысячами рублей, потратив их на свои нужды.

Также установлено, что великолучанка, скрываясь после убийства сыновей, заперла в квартире двух своих собак, которые умерли от истощения.

Судебное разбирательство на основании требования уголовно-процессуального закона проводится в закрытом режиме.

Суд также продлил срок временного пребывания женщины в медучреждении, оказывающей психиатрическую помощь.

Напомним, великолучанка обвиняется в убийстве троих малолетних детей (пункты «а», «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ), неисполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей (статья 156 УК РФ), мошенничестве при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ) и жестоком обращении с животными (пункт «д» части 2 статьи 245 УК РФ).

Следующее заседание назначено на 13 января 2025 года. Суд приступит к рассмотрению уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ее намерены направить на принудительное лечение. Полную хронологию событий резонансного преступления можно прочитать здесь.