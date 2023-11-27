Дело об убийстве детей в Великих Луках. Что известно на данный момент

12:24, 27 ноября 2023, ПАИ

Мы собрали подробную хронологию событий о трагедии, которая накануне выходных потрясла всю Псковскую область. Речь об убийстве трёх детей в Великих Луках, к которому оказалась причастна их 34-летняя мать.

23 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в Великих Луках и в частном доме в Куньинском районе тел троих детей – восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения. По предварительным данным, мальчиков мать задушила. Журналистам стало известно о происшествии около 10:00 24 ноября.

Следственные органы СК России по Псковской области возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних) и пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством и. о. руководителя следственного управления в составе следователей и следователей-криминалистов аппарата управления, территориальных следственных отделов, сотрудников полиции, судебных экспертов.

Следователи осмотрели место происшествия и зафиксировали следы преступления.

Около 11:00 24 ноября на происшествие отреагировали в прокуратуре Псковской области. Там заявили, что ход расследования преступления будет на контроле в ведомстве. Кроме того, сообщили в прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.

В полдень стали известны первые подробности трагедии. Мумифицированные тела годовалого и четырёхлетнего малышей лежали укрытые одеялами в великолукской квартире в кроватках, тело восьмилетней девочки, также укутанной в одеяло, лежало в дачном доме в деревне Мокрики Куньинского района. Такую картину 23 ноября увидела бабушка, которая приехала погостить к внукам.

34-летняя женщина заявила матери-пенсионерке, что ещё в августе сыновья и дочь умерли во сне.

Предварительно следствие установило, что девочка действительно умерла в Мокриках в августе, после этого 34-летняя великолучанка взяла двух сыновей и съехала на квартиру к сожителю. Здесь скончались ещё два сына.

По словам местных жителей, в Мокриках новые жильцы (34-летняя обвиняемая купила дачу за материнский капитал) бывали наездами, их видели весной и несколько раз летом. Одна соседка рассказала, что видела детей. Другой местный житель вспомнил, что детей не видел, но слышал детские голоса. Последний раз эту семью местные жители видели при перевозке мебели, но на контакт с жителями деревни они не шли, ни с кем не знакомились.

В результате в живых остались двое из пятерых детей 34-летней великолучанки - пятилетняя дочка и 12-летний сын, который в последнее время жил с бабушкой.

Чудовищное убийство на своей странице в соцсети «ВКонтакте» прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова. Она написала, что запросила у органов системы профилактики информацию относительно работы, которая проводилась с этой семьёй. «Держу на контроле вопрос жизнеустройства ещё двух детей из этой семьи, а также оказания им необходимой медицинской и психологической помощи», – сообщила Наталия Соколова.

В 14:00 появилась ещё одна страшная деталь, дополнившая трагическую картину. В захламлённой великолукской квартире, где скончались двое из троих детей, были найдены трупы двух собак.

Часом позже появилось видео, на котором следователи осматривают квартиру, где ранее были найдены трупы двух мальчиков. На видео можно заметить детскую кроватку, двухъярусную детскую кровать, велосипед, детские игрушки, кучи разбросанного тряпья и прочего мусора. В финале на видео появляется мать убитых детей: она сидит в наручниках, по-видимому, в кабинете у следователя.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проводит оперативное совещание с участием начальника регионального УМВД Алексея Овсянникова и своим первым заместителем Верой Емельяновой, которая возглавила межведомственную комиссию по этой ситуации. Глава региона сообщил, что специалисты на месте проверят работу всех субъектов профилактики – здравоохранения, образования, соцзащиты. Михаил Ведерников подчеркнул, что будет проанализирован каждый этап, на котором компетентные структуры могли предотвратить случившееся.

«Если будут выявлены ошибки и недоработки, по итогам расследования будут приняты все необходимые решения. Взял это на личный контроль. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого. Проводятся следственные мероприятия. Сделаем всё, чтобы докопаться до истины и не допустить впредь подобных преступлений», – пообещал губернатор.

25 ноября в распоряжении СМИ появляется видео из Великолукского городского суда. На заседании 34-летней подозреваемой избрана мера пресечения - заключение под стражу на два месяца, до 23 января 2024 года. Здесь же впервые фигурирует имя женщины - Дарья Суханова. На записи также впервые появляется лицо великолучанки (на предыдущем видео оно было скрыто).

Телеграм-канал «Псковская сводка» опубликовал видео ареста женщины, затем ролик продолжился съёмкой в квартире обвиняемой, где она показала, как именно лежали её дети. В кабинете у следователя великолучанка дала показания, сообщив, что её старшая дочь болела, в Мокриках ей стало хуже, однако врачей женщина предпочла не вызывать, в результате девочка скончалась.



Появилась также информация, что в 2016 году у Дарьи Сухановой уже погибал сын. Малыш, оставленный без присмотра, выпал с балкона на шестом этаже, писала семь лет назад «Комсомольская правда». Несмотря на усилия медиков, ребёнок скончался.