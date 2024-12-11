Виновную в смерти троих детей великолучанку намерены направить на принудительное лечение

11:52, 11 декабря 2024, ПАИ

В суд направлено уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 35-летней жительницы Великих Лук, которая осенью 2023 года убила троих своих детей. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Великолучанке предъявлены обвинения по нескольким статьям: убийство двух и более малолетних с целью скрыть другое преступление; неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением; мошенничество при получении пособий; жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, в отношении двух животных.

По версии следствия, с августа 2023 года до сентября 2023 года женщина в своей квартире в Великих Луках задушила двух сыновей полутора и четырех лет. Тела детей она оставила в квартире, заперев там также и двух живых собак.Через некоторое время животные тоже погибли. С двумя другими своими малолетними детьми женщина переехала в частный дом в одной из деревень Куньинского района Псковской области, где позже задушила и свою восьмилетнюю дочь.

С 2021 года по сентябрь 2023 года женщина не исполняла обязанности по воспитанию малолетних детей, а с августа по ноябрь 2023 года незаконно получала денежные пособия по рождению и воспитанию детей, достоверно зная об их смерти.

После того как все деяния злоумышленницы вскрылись, ее отправили под стражу, а затем поместили в психиатрический стационар.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила наличие у нее психического заболевания и показала, что в момент совершения ею противоправных деяний она не осознавала характер своих действий и не могла ими руководить. В связи с этим уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полную хронологию событий резонансного преступления можно прочитать здесь.