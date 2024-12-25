Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области подготовит программу в честь 80-летия Победы

13:47, 25 декабря 2024, ПАИ

Программу, посвящённую военной песне в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подготовит эстрадно-джазовый оркестр Псковской области. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков на пресс-конференции 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Оркестр точно будет готовить несколько программ на разные тематики – их будет пять-шесть. Все не буду озвучивать. Одно скажу точно: в следующем году у нас отмечается великая дата – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Оркестр подготовит программу по военной песне», – отметил Александр Боярков.

Напомним, что эстрадно-джазовый оркестр Псковской области появился в этом году.

Ранее художественный руководитель и дирижёр Евгений Баранчиков и концертмейстер группы саксофонов коллектива Илья Гаврюсев стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. С главными темами из эфира можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что первый концерт оркестра был посвящён Муслиму Магомаеву.