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Об эстрадно-джазовом оркестре Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Художественный руководитель и дирижёр Евгений Баранчиков и концертмейстер группы саксофонов эстрадно-джазового оркестра Псковской области Илья Гаврюсев стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 21 ноября.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • около 25 человек работает в эстрадно-джазовом оркестре Псковской области;
  • инструментальный спектр оркестра можно охарактеризовать как расширенный биг-бенд: в нём есть трубы, тромбоны, саксофоны, гитара, клавиши, барабанная установка, а также кларнет, гобой и флейта;
  • первый концерт нового оркестра состоится 8 декабря, он будет посвящён Муслиму Магомаеву. Зрители услышат авторские аранжировки, импровизацию и песни в исполнении псковских солистов – от корифеев до юных дарований. Кстати, билеты на концерт разлетелись за неделю;
  • уже запланировано несколько программ на будущий год. Некоторые мероприятия будут приурочены к каким-либо событиям, например к 80-летию Победы и так далее. Будут джазовые программы в формате классического биг-бенда;
  • идеальный состав сложился в эстрадно-джазовом оркестре Псковской области;
  • гости надеются, что появление ещё одного регионального оркестра повысит популярность музыкального направления у абитуриентов, которые сегодня опасаются связывать свою жизнь с музыкой из-за дефицита профессиональных коллективов или стремятся переехать в крупный город после выпуска;
  • «Идея появления оркестра зародилась давно, где-то в 2019 году. Но с реализацией были определённые проблемы. Всё это дело затихло и в дальний угол отошло. А здесь с приходом нового директора филармонии по инициативе Театрально-концертной дирекции Псковской области пошла реализация проекта: начали собирать людей, подготавливать партитуру, нотный материал, и очень быстро, наверное недели за две-три, коллектив сложился, и мы начали работать»;
  • появление нового оркестра может затормозить отток молодых музыкантов.
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