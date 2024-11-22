Об эстрадно-джазовом оркестре Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

00:26, 22 ноября 2024, ПАИ

Художественный руководитель и дирижёр Евгений Баранчиков и концертмейстер группы саксофонов эстрадно-джазового оркестра Псковской области Илья Гаврюсев стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 21 ноября.

Главное из эфира: