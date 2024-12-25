Фильмы о героях СВО продолжат снимать в Псковской области в следующем году – Татьяна Мартынова

16:55, 25 декабря 2024, ПАИ

Фильмы о героях СВО продолжат снимать в Псковской области в следующем году. Об этом заявила директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сейчас снимается цикл документальных фильмов, посвящённых героям СВО. Три фильма будут закончены до конца этого года. Продолжим эту работу на следующий год», – отметила Татьяна Мартынова.

По её словам, фильмы собираются транслировать в рамках «Разговоров о важном» в школах.

Напомним, что первый подобный документальный фильм о героях СВО «Нет задач невыполнимых. Александр Досягаев» представили в Псковской области на закрытом показе в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота».