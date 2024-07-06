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Показ фильма о Герое России Александре Досягаеве состоялся в рамках кинофестиваля «Западные ворота»

Закрытый кинопоказ «Нет задач невыполнимых. Александр Досягаев» состоялся в рамках юбилейного V Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове сегодня, 6 июля. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Стало доброй традицией в рамках кинофестиваля «Западные ворота» показывать фильмы об истории и героях Псковской земли. В прошлые годы это были фильмы о подвигах легендарной шестой роты, сейчас наши главные герои – это участники СВО. У нас в работе находится ещё три таких фильма, и я считаю, что это крайне важная работа и их нужно показывать максимально широкому количеству зрителей, и в первую очередь, конечно, нашему подрастающему поколению, нашим школьникам, в том числе в рамках уроков мужества», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также выразил слова благодарности съёмочной группе кинокартины. «Фильм снят на нашей земле нашими специалистами и на средства областного бюджета. Мы обязательно будем выпускать серию таких фильмов», – подчеркнул он.

Картину покажут и в Тамбовской области, чтобы её также могли увидеть земляки Александра Досягаева. «Наша задача – каждому на своём месте делать всё, чтобы приблизить победу. И нет никаких сомнений, что она обязательно будет за нами», – заключил губернатор.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» продлится в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром кинофестиваля.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.

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