Лучших социальных работников чествовали в Псковской области
В Псковской области подвели итоги традиционного регионального конкурса на звание «Лучший работник центра социального обслуживания». Торжественная церемония состоялась в региональном комитете по социальной защите 25 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Имена победителей были определены на заседании конкурсной комиссии. В этом году на участие было подано 16 заявок в двух номинациях.
«Вы большие молодцы! У вас разный стаж работы, но вы все относитесь к своему делу с душой. Это дорогого стоит. Мы получаем прекрасные отзывы от граждан, с которыми вы работаете. Сколько сил и труда вы вкладываете, получаете ответную реакцию, которая мотивирует вас двигаться дальше, учиться и повышать свою квалификацию», – сказала председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.
В конкурсе «Лучший социальный работник службы социального обслуживания на дому» первое место заняла Лариса Андреева из Красногородского муниципального округа. На втором месте – Людмила Алирзаева из Пустошкинского района, на третьем – Анна Морозова из Опочецкого округа.
В номинации «Лучший специалист по социальной работе, в том числе участковый социальный работник» победила Марианна Игнатьева из Центра социального обслуживания Пыталовского района. Второе место заняла Нина Дмитриева из Центра социального обслуживания Великолукского района. Третье место досталось Наталье Зыковской-Каруане из Центра социального обслуживания Новосокольнического района.
Напомним, что конкурс проводится региональным комитетом по социальной защите ежегодно.
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