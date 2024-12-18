Лучших сотрудников органов ЗАГС чествовали в Псковской области

16:10, 18 декабря 2024, ПАИ

Чествование сотрудников органов ЗАГС Псковской области состоялось во Дворце бракосочетания в Пскове. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику — Дню работников органов ЗАГС и Году семьи в России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За профессионализм, большой личный вклад в популяризацию института семьи и семейных ценностей благодарственные письма правительства области получили шесть работников отрасли из разных муниципальных образований. Награды сотрудникам органов ЗАГС вручил руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

Андрей Вьюнов также отметил дипломами победителей конкурса «Лучший ведущий торжественной церемонии регистрации заключения брака». Лучшей среди коллег стала главный специалист отдела ЗАГС города Великие Луки Алина Билоус. Второго места конкурса удостоена начальник отдела ЗАГС города Великие Луки Тамара Михеева. В тройке лидеров также Ольга Гринченкова.

Руководитель аппарата правительства региона поздравил сотрудников органов ЗАГС с профессиональным праздником.

«Ваша работа носит ключевой характер в вопросах укрепления института семьи, развития и сохранения традиционных духовных и нравственных семейных ценностей, а также формирования в обществе адекватного восприятия традиционных отношений в русской семье, в которой много поколений, много детей, где чтут старших», — подчеркнул Андрей Вьюнов.

Он также отметил, что органы ЗАГС динамично развиваются, внедряя в работу современные цифровые решения, что позволяет гражданам получать информацию через онлайн-сервисы и оформлять документы быстро и удобно.

«Ваша профессия гуманитарная, требует большой человеческой эмпатии, умения сопереживать людям в каждой ситуации, поиска индивидуальных и нестандартных подходов в общении. Встреча с вами для человека остается в памяти на всю жизнь, ведь вы фиксируете самые значимые вехи в человеческой судьбе», — добавил Андрей Вьюнов и пожелал работникам органов ЗАГС Псковской области крепкого здоровья и семейного благополучия.

От имени присутствующих на мероприятии начальник отдела ЗАГС Пыталовского района комитета юстиции Псковской области Людмила Ромадина поблагодарила за оказанное внимание, высокую награду и оценку труда, а также за поддержку в решении наиболее сложных рабочих вопросов.

В Псковской области сотрудниками органов ЗАГС ежегодно регистрируется более 22 тысяч записей актов гражданского состояния и совершается более 84 тысяч юридически значимых действий — это выдача повторных документов, внесение исправлений и т. д.