Годом защитника Отечества станет в России 2025 год

17:50, 20 декабря 2024, ПАИ

2025 год будет объявлен в России Годом защитника Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета. Об этом пишет ТАСС.

В следующем году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и необходимо увековечить память наших предков, отметил глава государства.

Вместе с этим год будет объявлен в честь бойцов специальной военной операции.