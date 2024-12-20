Годом защитника Отечества станет в России 2025 год
2025 год будет объявлен в России Годом защитника Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета. Об этом пишет ТАСС.
В следующем году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и необходимо увековечить память наших предков, отметил глава государства.
Вместе с этим год будет объявлен в честь бойцов специальной военной операции.
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