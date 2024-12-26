Электрогитара, велосипед, батут, игрушки: «Единая Россия» исполняет желания детей перед Новым годом

11:58, 26 декабря 2024, ПАИ

В преддверии Нового года депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме России Александр Борисов сняли шары с «Ёлки желаний» и исполнили желания детей, сообщает сайт ER.ru.

Александр Козловский каждый год поддерживает череду новогодних благотворительных акций. Началу добрых дел традиционно положило участие в великолукской «Ёлке желаний»: в этом году она была установлена в 13-й раз и собрала почти 200 писем детей из Великих Луки и Великолукского района. Парламентарий снял с ёлки пять шаров с детскими письмами.

«Шестилетняя Алина любит проводить время с семьёй, поэтому передал настольные игры для всей семьи. Восьмилетний Никита загадал мягкие игрушки: медведя и гуся, а семилетний Петя – игрушечный трактор. Их желания исполнены. Ещё купил акварельные маркеры для Вики и набор для лепки для Леры. Уверен, что эти подарки принесут радость детям и создадут атмосферу праздника. Ведь так важно верить в чудо и знать, что мечты сбываются», – подчеркнул Александр Козловский. Секретаря реготделения «Единой России» традиционно поддержали единороссы из Великих Лук, которые исполнили десятки новогодних желаний детей.

Кроме того, Александр Козловский снял шесть детских писем со всероссийской и региональной «Ёлки желаний». Он уже подарил 12-летней Маше из Пскова велосипед, 10-летняя Оля получила каркасный батут, а 10-летний Артём – самокат.

В ближайшее время Александр Козловский исполнит мечты ещё пятерых детей Псковщины: 15-летний Юра получит зимний комплект одежды, девятилетний Андрей на Новый год хочет получить игровую приставку, а 11-летняя Ярослава мечтает посетить Москвариум и ВДНХ.

«У каждого ребёнка – своя мечта в канун самого любимого праздника, и мы хотим, чтобы каждая из них сбылась. Сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее передать детям подарки», – заключил Александр Козловский.

Кроме того, Александр Борисов снял шары с всероссийской «Ёлки желаний» и исполнил мечты детей из Псковского района. Девятилетний Лука получил в подарок колонку «Алиса», а его брат 14-летний Владимир – электрогитару.

Юноша не знал заранее о подарке, потому что письмо на «Ёлку желаний» написала его мама. Парень оценил подарок и сразу же продемонстрировал своё мастерство. Шестилетняя Апполинария загадала мягкую игрушку и была очень рада, когда помощники депутата привезли именно ту, которую девочка хотела.

Напомним, что традиционно в России проводят благотворительную акцию «Ёлка желаний». Каждый желающий может исполнить мечту детей, которые нуждаются в особой поддержке. На сайте можно выбрать шарик с мечтой ребёнка: красные – простые желания, синие – потребуют некоторых затрат и белые – самые сложные, но возможные для исполнения желания.