В Псковской области открыли памятник семье последнего российского императора
Памятник семье последнего российского императора Николая II открыли в Дно сегодня, 26 декабря, пишет газета «Дновец».
Открытие и освящение памятника состоялось у храма Святых Царственных Страстотерпцев.
Также прошло освящение музея царской семьи в цокольном этаже храма.
Богослужение возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей.
Напомним, памятник привезли из Москвы. Его высота без постамента составляет 4,55 метра, а весит скульптура 3,5 тонны.
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