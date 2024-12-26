В Ледовом дворце Пскова проходит губернаторская ёлка

18:42, 26 декабря 2024, ПАИ

В Ледовом дворце Пскова проходит губернаторская ёлка. Юные псковичи и гости города увидели ледовое шоу «По щучьему велению» в исполнении артистов Московского театра «Сказка на льду». Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Перед началом первой губернаторской ёлки основные итоги Года семьи озвучил губернатор Михаил Ведерников в своём видеообращении.

«Это был яркий и насыщенный год. Мы старались сделать всё, чтобы каждая семья, все вы почувствовали внимание и заботу, чтобы вы увидели возможности, напитались яркими впечатлениями, вдохновились сами и вдохновили других на новые свершения», — сказал глава региона.

«Если вы тоже хотите попасть в эту удивительную зимнюю сказку, увидеть гигантское волшебное ведро, печку-самоходку с паровозным гудком и сказочный терем, то ещё есть билеты на 26 и 27 декабря на показы в 19:00. Приходите всей семьёй!» – пригласили организаторы.

Ранее сообщалось, что первые губернаторские ёлки состоялись в Псковской области. Показ спектакля «Серебряное копытце» по мотивам сказов Павла Бажова прошёл в Великолукском драматическом театре в понедельник, 23 декабря.