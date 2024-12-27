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Актриса театра и кино Кристина Бродская стала гостьей «Серебряного дождя». Главное

Актриса театра и кино Кристина Бродская стала гостьей программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Кристина Бродская стала гостьей программы «Минкульт». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • «Я не успела толком посмотреть город, но от тех людей, с которыми мне удалось пересечься, я была в восторге», – отметила гостья студии;
  • по её словам, больше всего запоминаются не улицы и достопримечательности, а именно те ощущения, которые дарит общение с людьми;
  • Кристина Бродская также выразила надежду, что вернётся в Псков в ближайшее время. «По работе или нет, пока непонятно, но желание точно есть», – сказала актриса;
  • «Когда я только начинала ходить на пробы в кино, мне постоянно нужно было плакать, и это был самый настоящий стресс. За четыре года в университете я не смогла этому обучиться и понять, как это работает. Нас всегда пытались вывести на эмоции, приводя достаточно жестокие примеры», – рассказала Кристина Бродская;
  • актриса подчеркнула, что главное в этом – уловить атмосферу. «Я беру это ощущение, это состояние и накладываю на себя. Когда ты делаешь что-то такое постоянно, то оно уже приходит по щелчку», – заметила она.

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