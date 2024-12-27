Митрополит Матфей: Работа спасателя – это настоящее призвание, требующее огромной самоотверженности

11:45, 27 декабря 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей поздравил псковских спасателей с профессиональным праздником, с торжественной церемонии из зала Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина передаёт корреспондент ПАИ.

«Работа спасателя – это не просто профессия, это настоящее призвание, требующее огромной самоотверженности, мужества и высокой ответственности. Каждый ваш рабочий день – это вызов, связанный с преодолением чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и других испытаний», – отметил митрополит.

Он также поблагодарил спасателей за службу.

«Ваш труд отражает слова спасителя, сказанные в Евангелии. Эти слова о любви, которая проявляется в жертвенности ради других. Как нельзя лучше они характеризуют вашу повседневную работу. Вы – пример исполнения этой заповеди в наше время, когда каждое спасённое вами мгновение становится свидетельством любви и милосердия», – сказал владыка.

В завершение митрополит пожелал спасателям здоровья, крепости духа и радости.

Ранее сотрудников ведомства за службу поблагодарили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального парламента Александр Котов.