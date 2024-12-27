Михаил Ведерников и Александр Котов поблагодарили спасателей за службу

11:38, 27 декабря 2024, ПАИ

Торжественная церемония в честь Дня спасателя проходит в зале Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина в Пскове сегодня, 27 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня мы чествуем мужественных и отважных людей, настоящих профессионалов, для которых спасение граждан стало делом всей жизни. Каждый день вы встаёте на пути стихии, бед и разрушений, рискуя своим здоровьем и даже жизнью, совершаете подвиги, чтобы помочь попавшим в беду людям», – отметил он.

Жители Псковской области благодарны спасателям за службу и нелёгкий труд на пределе сил и возможностей, добавил губернатор.

«Друзья, еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником и наступающим Новым годом! Многие из вас в выходные и праздничные дни будут на посту. Поэтому отдельно желаю, чтобы дежурства прошли спокойно, а тревожных вызовов было как можно меньше. Счастья, благополучия, здоровья и успехов. Пусть радостных и счастливых событий будет в вашей жизни как можно больше», – подчеркнул глава региона.

Также сотрудников МЧС поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Спасение людей, спасение жизни, предотвращение экономического ущерба, помощь тем, кто оказался в чрезвычайных ситуациях, – что может быть благороднее этих задач? Вас, как никого другого, ждут на помощь. Быстрая реакция и профессиональные действия – это то, чем можно охарактеризовать деятельность наших региональных спасательных подразделений. Я хочу вас поблагодарить за вашу службу, за верность профессии, за мужество и, без всякого преувеличения, героизм, за желание помогать людям, за профессиональный подход, за все ваши четкие, слаженные и высокопрофессиональные действия», – сказал он.