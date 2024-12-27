Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Лучших спасателей региона наградили в Пскове

Торжественная церемония в честь Дня спасателя проходит в зале Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина в Пскове сегодня, 27 декабря, передает корреспондент ПАИ.

Сергей Лаврухин. Фото здесь и далее: ПАИ

Присутствующих поприветствовал начальник Главного управления МЧС России по региону Сергей Лаврухин.

«Эту ответственную и нелегкую службу, подчас без отдыха и выходных, выбирают и несут с честью люди особой закалки, внутренней твердости, дисциплины, способные поступательно, решительно и отважно действовать на пожарах, проявлять лучшие человеческие качества, милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество. Профессия спасателя – это прежде всего сочетание эффективности и высокого профессионализма», – отметил он.

Также слова признательности он выразил ветеранам. «Уверен, что специалисты спасательных формирований Псковской области и впредь будут достойно выполнять свою благородную работу», – сказал Сергей Лаврухин.

Добавим, что спасателям на мероприятии вручили почетные грамоты губернатора Псковской области, благодарственные письма правительства Псковской области, благодарности областного Собрания депутатов.

Кроме того, сотрудникам ведомства вручили медали МЧС России «За безупречную службу», нагрудные знаки МЧС России «За заслуги», а также почетные грамоты МЧС России.

Напомним, что в ходе мероприятия медалью МЧС наградили 11-летнюю школьницу за спасение тонущего в Гдовском районе мужчины.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 декабря 2024

Победителей чемпионатов «Абилимпикс» и «Профессионалы» наградили в Пскове
27 декабря 2024

Участники и ветераны СВО поздравили с наступающим Новым годом боевых товарищей в военном госпитале Пскова
27 декабря 2024

Волонтёрский корпус открылся в Локнянском округе
27 декабря 2024

В Печорах Дед Мороз специального назначения поздравил детей с наступающим Новым годом
27 декабря 2024

Дождь и до +6 градусов прогнозируют в Псковской области 28 декабря
27 декабря 2024

Стало известно расписание автобусов в новогодние праздники в Пскове
27 декабря 2024

«Альфа-банк» в Псковской области подвёл финансовые итоги 2024 года
27 декабря 2024

О важности вакцинации напоминают псковичам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...