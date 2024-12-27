Лучших спасателей региона наградили в Пскове

11:58, 27 декабря 2024, ПАИ

Торжественная церемония в честь Дня спасателя проходит в зале Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина в Пскове сегодня, 27 декабря, передает корреспондент ПАИ.

Присутствующих поприветствовал начальник Главного управления МЧС России по региону Сергей Лаврухин.

«Эту ответственную и нелегкую службу, подчас без отдыха и выходных, выбирают и несут с честью люди особой закалки, внутренней твердости, дисциплины, способные поступательно, решительно и отважно действовать на пожарах, проявлять лучшие человеческие качества, милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество. Профессия спасателя – это прежде всего сочетание эффективности и высокого профессионализма», – отметил он.

Также слова признательности он выразил ветеранам. «Уверен, что специалисты спасательных формирований Псковской области и впредь будут достойно выполнять свою благородную работу», – сказал Сергей Лаврухин.

Добавим, что спасателям на мероприятии вручили почетные грамоты губернатора Псковской области, благодарственные письма правительства Псковской области, благодарности областного Собрания депутатов.

Кроме того, сотрудникам ведомства вручили медали МЧС России «За безупречную службу», нагрудные знаки МЧС России «За заслуги», а также почетные грамоты МЧС России.

Напомним, что в ходе мероприятия медалью МЧС наградили 11-летнюю школьницу за спасение тонущего в Гдовском районе мужчины.