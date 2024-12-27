Волонтёрский корпус открылся в Локнянском округе

12:57, 27 декабря 2024, ПАИ

Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открылся в Локнянском округе, сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своём Telegram-канале.

«Собрался активный и неравнодушный молодёжный состав, который готов помогать нашему округу становиться лучше», – отметил он.

В рамках встречи молодёжь вместе с главой округа обсудили задачи, которые предстоит решать в 2025 году, который президент объявил Годом защитника Отечества. «Уверен, что вместе мы сможем реализовать множество инициатив, направленных на поддержку ветеранов, развитие патриотического воспитания и помощь тем, кто в ней нуждается», – подчеркнул Иван Белугин.

Штаб волонтёрского корпуса разместится в обновлённом пространстве «Место встречи» сразу после завершения его ремонта, отметил он.

Ранее сообщалось, что центры подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы до конца года откроют во всех муниципалитетах Псковской области.