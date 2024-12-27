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Общество

Две тысячи пожаров, 400 спасенных, 200 опасных находок: сотрудники Управления МЧС по Псковской области подвели итоги года

Итоги деятельности пожарных подразделений ГУ МЧС России по Псковской области подвели на торжественном мероприятии в честь Дня спасателя сегодня, 27 декабря, передает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

С начала 2024 года подразделения МЧС более 3,5 тысячи раз выезжали на вызова для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Также подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона более 800 раз привлекались для обеспечения безопасности, оказания помощи населению и службам.

За год в результате реагирования на ДТП было спасено 65 человек, семеро из которых – дети.

Сотрудники пожарно-спасательных формирований совершили более двух тысяч выездов на пожары, эвакуировали и спасли более 400 человек, 150 строений и материальных ценностей на сумму свыше 14 миллионов рублей.

Благодаря совместным усилиям саперов областной службы спасения и пиротехников МЧС России за год было обезврежено более 200 опасных находок, в том числе 13 авиабомб.

В выполнении поставленных задач значительную помощь ведомству оказывали волонтеры. Они принимали участие в ликвидации природных пожаров, реализации гуманитарной миссии, поиске 49 человек, потерявшихся в природной среде, и многочисленных профилактических мероприятиях, нацеленных на безопасность граждан.

Кроме того, в 2024 году для проверки готовности подразделений к выполнению задач по предназначению на территории области проведено более двух тысяч учений и занятий.

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