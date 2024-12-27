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Общество

Лучших спасателей Псковской области наградил губернатор

Спасателей Псковской области региональными наградами отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Торжественное мероприятие прошло в правительстве региона, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

  • Лучших спасателей Псковской области наградил губернатор
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Лучших спасателей Псковской области наградил губернатор
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Лучших спасателей Псковской области наградил губернатор
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Лучших спасателей Псковской области наградил губернатор
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Лучших спасателей Псковской области наградил губернатор
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона поблагодарил сотрудников МЧС за самоотверженный труд и мужество.

«Вашу работу сложно переоценить. В любое время года, в любое время дня и ночи вы оказываетесь там, где людям необходима помощь, и оказываете ее ценой собственного здоровья, а иногда и жизни. Жители Псковской области с большим уважением относятся к вам к вашему труду», – отметил он.

В частности, медаль «Александр Невский с дружиной» получил методист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей первого пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы Светлана Таганова.

Также три спасателя были удостоены звания «Заслуженный спасатель Псковской области». Кроме того, сотрудники ведомства получили почётные грамоты губернатора. Кроме прочего, почётный знак «За заслуги перед Псковской областью» вручили начальнику испытательной пожарной лаборатории Николаю Кудрявцеву.

Начальник регионального управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Валерий Хахалкин в свою очередь поблагодарил Михаила Ведерникова за оценку труда спасателей Псковской области.

На торжественном мероприятии также присутствовал начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Лаврухин. Он подчеркнул, что ведомство совместно с правительством решило задачи оперативного реагирования. Сотрудники МЧС выезжали на пожары, ДТП, обеспечивали безопасность людей на водных объектах, занимались вопросами гражданской обороны, добавил Сергей Лаврухин.

Напомним, что также сегодня прошла торжественная церемония в зале Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина. На ней медалью МЧС наградили 11-летнюю школьницу за спасение тонущего в Гдовском районе мужчины.

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