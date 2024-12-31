Покрытые сусальным золотом кресты установят на колокольню и Стефановскую церковь Мирожского монастыря на рождественской неделе

10:20, 31 декабря 2024, ПАИ

Покрытые сусальным золотом кресты для колокольни и Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове установят и освятят на рождественской неделе. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»





Напомним, каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана была построена в 1403–1404 годах.

Масштабная реставрация памятника проводится впервые. Завершить работы планируется к концу 2025 года.

Ранее специалисты приступили к внутренней отделке стен Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове.