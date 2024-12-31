Покрытые сусальным золотом кресты установят на колокольню и Стефановскую церковь Мирожского монастыря на рождественской неделе
Покрытые сусальным золотом кресты для колокольни и Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове установят и освятят на рождественской неделе. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
Напомним, каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана была построена в 1403–1404 годах.
Масштабная реставрация памятника проводится впервые. Завершить работы планируется к концу 2025 года.
Ранее специалисты приступили к внутренней отделке стен Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове.
Псковские росгвардейцы поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Новым годом и Рождеством
Покрытые сусальным золотом кресты установят на колокольню и Стефановскую церковь Мирожского монастыря на рождественской неделе