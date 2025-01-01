Более 3 000 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю

13:45, 01 января 2025, ПАИ

3 089 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области с 23 по 29 декабря. Доля детей до 14 лет среди заболевших составляет 52,8 %, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пскове зарегистрировано 1 387 случаев ОРВИ. Это составляет 44,9 % от общего количества в регионе. Преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. При этом случаев гриппа в регионе зарегистрировано не было.

Напомним, что более 275 тысяч человек привились в Псковской области за время проведения кампании по вакцинации против гриппа в 2024 году.