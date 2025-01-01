При господдержке в ряде муниципалитетов Псковской области улучшилась гостиничная инфраструктура

23:31, 01 января 2025, ПАИ

О новых и обновлённых местах отдыха и размещения туристов, созданных, в том числе, по президентскому нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

База отдыха «Лукоморье» в Печорском округе при господдержке смогла осуществить обновление номерного фонда. Вблизи Пскова находится парк-отель «Черёхин». Загрузка городских гостиниц в высокий сезон доходит до максимума, поэтому появление новых номеров здесь также очень актуально.

В рамках проекта «Балаздынь Глэмп Плюс» созданы новые номера на базе отдыха «Солнечный». Озеро и сосновый лес оставляют незабываемые впечатления от этого места, отметил губернатор.

Глэмпинг «Велино» в расположен в Гдовском районе Отдых здесь также пользуется спросом у отдыхающих.

Реновацию провела и база отдыха «Алоль», где появились современные модули. На профсоюзной базе для отдыха верёвочный парк, пейнтбол, рыбалка на чудесном озере, снежные активности, русская вкуснейшая кухня! Проект реализован при поддержке правительства Псковской области.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников порекомендовал, какие места в Псковской области стоит посетить путешественникам.