Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе

23:49, 03 января 2025, ПАИ

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и вылетел в кювет. ДТП произошло в деревне Хотицы Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавших нет.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.