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Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и вылетел в кювет. ДТП произошло в деревне Хотицы Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Пострадавших нет.

  • Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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