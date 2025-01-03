Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе
Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и вылетел в кювет. ДТП произошло в деревне Хотицы Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавших нет.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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