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Общество

Псковская область готовится к 80-летию Великой Победы

Псковская область готовится отметить 80-летие Великой Победы. Запланированы парады, будет проведено более 800 мероприятий в течение всего юбилейного года. О стремлении встретить праздник достойно, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«1944 год стал годом освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. До Великой Победы оставалось несколько месяцев, но Псковская земля уже вздохнула свободно. Постепенно налаживалась мирная жизнь», – напомнил исторические сведения глава региона в своём телеграм-канале.

1 сентября 1944 года начались занятия в первой восстановленной школе Пскова – № 9, в декабре начала работу областная библиотека. 1 января 1945 года Псковский пищекомбинат выпустил семь тысяч сладких новогодних подарков для детей.

«На страницах газет тех лет информация не только о трудовых успехах и победах на фронте. Особое внимание уделялось судебным процессам над фашистскими карателями и рассказам о зверствах нацистов. Память о подвиге и великих жертвах советского народа сохранилась в каждом из нас. Сегодня продолжаются расследования злодеяний фашистов, из архивов и рассекреченных документов мы узнаём много новых фактов. В 2025 году мы отметим 80 лет со Дня Победы. Встретим этот праздник достойно. С честью и гордостью, как подобает наследникам победителей», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что центры подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы до конца года откроют во всех муниципалитетах Псковской области.

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