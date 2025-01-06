Рецептом приготовления рождественского гуся поделились две печерянки

18:45, 06 января 2025, ПАИ

Гусь с яблоками – одно из традиционных блюд, которое многие готовят на Рождество. Рецепт приготовления праздничного блюда рассказали две печерянки, пишет газета «Печорская правда».

2Когда-то рождественского гуся в духовке готовили едва ли не в каждой семье. В наше же время хозяйки предпочитают обходиться птицей попроще: курицей или уткой. И очень зря, ведь именно гусь, тушка которого имеет впечатляющие размеры, смотрится на праздничном столе необыкновенно презентабельно.В общем, готовить рождественского гуся точно стоит, хотя бы в качестве кулинарного эксперимента, который, не сомневайтесь, будет успешным», – пишет газета.

Две жительницы Печорского округа Надежда и Юлия поделились своим рецептом приготовления блюда.

«Гуся для рождественского стола можно начинить не только яблоками. Это может быть, например, рис с курагой, черносливом, изюмом. Я делаю начинку, которую любят дети, и всегда советуюсь с ними. Готовую тушку гуся надо хорошенько помыть, натереть внутри и с наружи солью и любимыми специями, положить внутрь заранее подготовленную начинку. Брюшко можно зашить, чтобы начинка не выпадала. При желании можно также смазать гуся соусом из меда и горчицы, или меда и лимона. Мы живем в деревенском доме, поэтому запекаем, как и положено, в русской печке. Ставим на угли в горячую печь казан с гусем и до утра. Это получается очень вкусно. Но можно отлично запечь гуся и в современной духовке. При приготовлении в духовке желательно завернуть подготовленного для запекания гуся в фольгу или положить в рукав для запекания», – отметили печерянки.

Запекать блюдо в духовке требуется в течение часа или полтора при температуре 200 градусов. За это время с гуся вытопится достаточно жира, и фрукты пустят сок.

«Птица хорошо пропарится, напитается всеми вкусными ароматами и останется очень сочной. Затем нужно раскрыть фольгу или аккуратно разрезать рукав и продолжить запекать еще 30 минут или до образования румяности. Попробуйте и у вас обязательно получится! Всех с наступающим Рождеством!», – добавили печерянки.