Президент России проводит Рождество в Москве в четвёртый раз за 25 лет
Президент РФ Владимир Путин встречает праздник Рождества Христова в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве сегодня, 7 января. Об этом пишет ТАСС.
Президент регулярно посещает богослужения в честь Рождества Христова. С 2000 года он четырежды отмечал этот праздник в Санкт-Петербурге и трижды – в Тверской области.
Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал праздничное богослужение в главном храме России – кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве.
Сегодня в полночь также проходят божественные литургии в Михайловском храме Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, а также в Успенском храме. Полное расписание богослужений можно посмотреть по ссылке.
Напомним, православные христиане отмечают Рождество Христово сегодня, 7 января (25 декабря по старому стилю).
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