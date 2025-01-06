Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал праздничное богослужение в главном храме России – кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.
Сначала прошла вечерня, а в полночь началась литургия. Среди присутствующих – иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственных органов, общественные деятели, православные добровольцы и прихожане.
В других 500 храмах Москвы и всей России также пройдут рождественские службы. Обычно литургия длится несколько часов и заканчивается рано утром.
Трансляция богослужения доступна на сайтах Московской патриархии и Русской православной церкви.
Напомним, православные христиане отмечают Рождество Христово сегодня, 7 января (25 декабря по старому стилю).
Жителей Псковской области пригласили на бесплатные показы фестиваля «Правильное кино»
Колядки, хоровод и святочные игры: что ждёт участников праздника «Рождество начинается здесь» в Пскове
Детская игровая программа, мастер-класс и кинофильм: юных печерян приглашают на «Рождественский выходной»