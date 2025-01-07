Почти четыре тысячи квартир построили в Псковской области за одиннадцать месяцев

15:59, 07 января 2025, ПАИ

3 735 новых квартир в 20 многоквартирных домах и 1 942 построенном населением жилом доме возвели с января по ноябрь 2024 года в Псковской области. Общая площадь жилых помещений в построенных домах составила 226,2 тысячи квадратных метров, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Объём строительных работ в первые одиннадцать месяцев прошлого года сократился на 3,3 % и составил 307,3 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Напомним, что на заседании Банка России в декабре 2024 года Совет директоров регулятора сохранил ключевую ставку на уровне 21 %, однако если кредитование перейдёт к новому витку расширения, в Банке России вернутся к обсуждению о повышении ставки.