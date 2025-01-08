За ночь над регионами России сбили 32 украинских беспилотника

08:29, 08 января 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника в небе над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

11 украинских беспилотников уничтожили над территорией Саратовской области, по четыре дрона – над территориями Ростовской и Курской областей, а также над акваторией Азовского моря, по три БПЛА – над территориями Брянской и Белгородской областей, два беспилотника – над территорией Краснодарского края, один дрон – над территорией Волгоградской области.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.