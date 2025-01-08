В МВД дали совет, как не стать жертвой мошенников

16:54, 08 января 2025, ПАИ

МВД России советует россиянам прекращать телефонный разговор, если собеседник предлагает перевести деньги на «безопасный счёт», потому что так ведут себя только мошенники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов ведомства.

«Сотрудники кредитных организаций никогда не спрашивают клиентов о денежных средствах, так как имеют доступ ко всей информации по счетам», – отметили информагентству в министерстве в ответ на соответствующий запрос.

Ранее сообщалось, что самая крупная сумма, которую человек перевёл мошенникам, составила около 180 миллионов рублей.

Как гражданину понять, что он столкнулся с финансовой пирамидой, рассказал в декабре 2024 года эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Подробности читайте здесь.