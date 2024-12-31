Самую крупную переведённую мошенникам сумму назвали в МВД
Самую крупную сумму, переведённую мошенником одним человеком, назвали в пресс-центре МВД России. Об этом пишет ТАСС.
Самая крупная сумма, которую физическое лицо перевело мошенникам, составила около 180 миллионов рублей.
Уточняется, что в этой мошеннической схеме курьеры не использовались. Кроме того, преступники начали в основном вовлекать жертв в продажу движимого и недвижимого имущества, в оформление кредитов и займов в микрофинансовых организациях.
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