Самую крупную переведённую мошенникам сумму назвали в МВД

17:17, 31 декабря 2024, ПАИ

Самую крупную сумму, переведённую мошенником одним человеком, назвали в пресс-центре МВД России. Об этом пишет ТАСС.

Самая крупная сумма, которую физическое лицо перевело мошенникам, составила около 180 миллионов рублей.

Уточняется, что в этой мошеннической схеме курьеры не использовались. Кроме того, преступники начали в основном вовлекать жертв в продажу движимого и недвижимого имущества, в оформление кредитов и займов в микрофинансовых организациях.