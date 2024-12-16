Какие схемы обмана чаще всего используют мошенники, рассказали псковичам

17:26, 16 декабря 2024, ПАИ

Как гражданину понять, что он столкнулся с финансовой пирамидой, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Чаще всего мошенники предлагали инвестировать деньги в набор «стандартных» инвестиционных планов. Подобные сайты и страницы в соцсетях создаются массово, с шаблонным оформлением, меняются только названия используемых брендов и компаний. Некоторые проекты дополнительно анонсировали возможность торговли различными активами, в том числе валютными парами на рынке «Форекс» и криптовалютами», – пояснил он.

Организаторы рекомендуют потенциальным клиентам для конфиденциальности их инвестиционной активности и доступа к торгам переводить средства в крипте, отметил эксперт. В основном организаторы принимали взносы в самых известных и популярных криптовалютах, уточнил Александр Иванов.

Кроме того, существуют нелегальные форекс-дилеры, брокеры, управляющие, которые предлагают псевдоинвестиционные услуги.

В частности, псевдоброкеры реагируют на повышение интереса к игре на разнице курсов криптовалют и увеличивают предложение своих услуг. «Подобные компании уверяют потребителей, что через них можно участвовать в иностранных торгах и что трансграничных ограничений для клиентов нет. Реклама таких проектов идёт через прямые обзвоны и блогеров с большой аудиторией, каналы которых не связаны с финансами», – пояснил эксперт.