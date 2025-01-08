На этой неделе россияне будут работать два дня

08:46, 08 января 2025, ПАИ

Первая рабочая неделя в январе после новогодних праздников будет двухдневной, россияне выйдут на работу в четверг и пятницу (9 и 10 января), напоминают в пресс-службе Минтруда России.

Следующие сокращённые рабочие недели ожидаются только в майские праздники. В мае 2025 года россиян ожидают дважды четырёхдневные выходные: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

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