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Общество

На этой неделе россияне будут работать два дня

Первая рабочая неделя в январе после новогодних праздников будет двухдневной, россияне выйдут на работу в четверг и пятницу (9 и 10 января), напоминают в пресс-службе Минтруда России.

Изображение из Telegram-канала Минтруда РФ

Следующие сокращённые рабочие недели ожидаются только в майские праздники. В мае 2025 года россиян ожидают дважды четырёхдневные выходные: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Отметим, что у Псковского агентства информации и Псковского областного совета профсоюзов есть совместный проект «Ваше право», в котором специалисты облсовпрофа дают квалифицированные юридические разъяснения спорных трудовых вопросов. Подробности – по телефону (8 8112) 66-36-63.

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