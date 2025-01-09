Как изменились госпошлины на сделки с недвижимостью, рассказала эксперт

13:17, 09 января 2025, ПАИ

С 1 января 2025 года изменились госпошлины на сделки с недвижимостью – теперь они будут зависеть от кадастровой стоимости объекта, пишет издание «Российская газета» со ссылкой на эксперта Российской гильдии риелторов по правовым вопросам Екатерину Горнову.

Так, для физических лиц размер госпошлины составит четыре тысячи рублей, если кадастровая стоимость объекта не превышает 20 миллионов рублей или ещё не определена. До шести тысяч рублей поднимется пошлина за одновременную постановку объекта на кадастровый учёт и регистрацию права – также в случаях, если стоимость не установлена выше 20 миллионов рублей.

Постановка на кадастровый учёт обойдётся в две тысячи рублей при создании объекта и в одну тысячу рублей при изменении сведений о нём.

Госпошлины за предоставление информации из единого госреестра недвижимости также вырастут. Например, выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект составит 920 рублей в бумажном виде и 580 рублей в электронном. Выписка о содержании правоустанавливающих документов – 1 360 рублей и 900 рублей за бумажную и электронную версии, а копия иных документов, на основании которых сведения об объекте внесены в ЕГРН, – 920 рублей и 480 рублей.