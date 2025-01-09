Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Как изменились госпошлины на сделки с недвижимостью, рассказала эксперт

С 1 января 2025 года изменились госпошлины на сделки с недвижимостью – теперь они будут зависеть от кадастровой стоимости объекта, пишет издание «Российская газета» со ссылкой на эксперта Российской гильдии риелторов по правовым вопросам Екатерину Горнову.

Фото: ПАИ

Так, для физических лиц размер госпошлины составит четыре тысячи рублей, если кадастровая стоимость объекта не превышает 20 миллионов рублей или ещё не определена. До шести тысяч рублей поднимется пошлина за одновременную постановку объекта на кадастровый учёт и регистрацию права – также в случаях, если стоимость не установлена выше 20 миллионов рублей.

Постановка на кадастровый учёт обойдётся в две тысячи рублей при создании объекта и в одну тысячу рублей при изменении сведений о нём.

Госпошлины за предоставление информации из единого госреестра недвижимости также вырастут. Например, выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект составит 920 рублей в бумажном виде и 580 рублей в электронном. Выписка о содержании правоустанавливающих документов – 1 360 рублей и 900 рублей за бумажную и электронную версии, а копия иных документов, на основании которых сведения об объекте внесены в ЕГРН, – 920 рублей и 480 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 января 2025

Как изменились госпошлины на сделки с недвижимостью, рассказала эксперт
09 января 2025

Как автовладельцам получить возмещение по ОСАГО онлайн, рассказали в Банке России
09 января 2025

Когда работодатели проведут индексацию зарплат, рассказали псковичам
09 января 2025

Псковичи назвали три качества, которые помогли им успешно завершить 2024 год
07 января 2025

Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области выросла более чем на 11%
07 января 2025

Зарплата в Псковской области выросла на 13,4% в реальном выражении
07 января 2025

Почти четыре тысячи квартир построили в Псковской области за одиннадцать месяцев
07 января 2025

Производство скота и птицы на убой увеличилось почти на 50% в Псковской области

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...