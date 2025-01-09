На кого рассчитан псковский мультфильм о барсиках, рассказал Александр Боярков
На кого рассчитан мультфильм о барсиках, который создали ученики Школы креативных индустрий Пскова, рассказал её руководитель Александр Боярков в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Целевая аудитория – это, конечно, дети. Однако мы показывали его и взрослым, которым он тоже очень понравился. Так что можно сказать, что аудитория у него широкая», – отметил Александр Боярков.
Эрмитажные коты в мультфильме появились по задумке ученицы Ангелины Мамонтовой. Именно её сценарий был одобрен для картины, заключил он.
Напомним, что ученики Школы креативных индустрий Пскова несколько месяцев работали над серией мультфильмов о барсиках.
Ранее Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов.
Десять заявок учеников псковской школы креативных индустрий участвовало в конкурсе на сценарий мультфильма о барсиках
Рекламу, где полуобнажённый норвежский лыжник стоит с мармеладными мишками, сняли с эфира