На кого рассчитан псковский мультфильм о барсиках, рассказал Александр Боярков

13:28, 09 января 2025, ПАИ

На кого рассчитан мультфильм о барсиках, который создали ученики Школы креативных индустрий Пскова, рассказал её руководитель Александр Боярков в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Целевая аудитория – это, конечно, дети. Однако мы показывали его и взрослым, которым он тоже очень понравился. Так что можно сказать, что аудитория у него широкая», – отметил Александр Боярков.

Эрмитажные коты в мультфильме появились по задумке ученицы Ангелины Мамонтовой. Именно её сценарий был одобрен для картины, заключил он.

Напомним, что ученики Школы креативных индустрий Пскова несколько месяцев работали над серией мультфильмов о барсиках.