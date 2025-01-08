Ученики ШКИ Пскова несколько месяцев работали над серией мультфильмов о Барсиках

22:00, 08 января 2025, ПАИ

Ученики Школы креативных индустрий Пскова несколько месяцев работали над серией мультфильмов о Барсиках, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Был проведён конкурс сценариев, по результатам которого победила работа Ангелины Мамонтовой «Барсик и Рождество».

Далее под руководством наставников ученики ШКИ начали проработку образов героев и раскадровку будущего мультика. Также совместно с мастерской «Псковского кукольного дома» изготовили куклы и декорации.

В декабре ребята приступили к съёмкам мультфильма в технике покадровой анимации. Всего учениками была отснята 1641 фотография. Диктором стал актёр Псковского Драматического театра имени Пушкина Максим Плеханов.