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Культура

Идею создания мультфильма о барсиках раскрыл Александр Боярков

Как родилась идея создания мультфильма о барсиках, рассказал руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков в беседе с корреспондентом ПАИ.

Александр Боярков. Фото: ПАИ

«Идея родилась у наших преподавателей фото- и видеопроизводства. Они знакомы с творчеством кукольного дома, который создал куклу барсика. Она всем очень понравилась, и, собственно говоря, мы решили сделать совместный проект с кукольным домом на основе их кукол и декораций», – отметил Александр Боярков.

Скриншот мультфильма

Сценарий к мультфильму написала ученица школы, уточнил он.

Напомним, что ученики Школы креативных индустрий Пскова несколько месяцев работали над серией мультфильмов о барсиках. Был проведён конкурс сценариев, по результатам которого победила работа Ангелины Мамонтовой «Барсик и Рождество».

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