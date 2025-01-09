Идею создания мультфильма о барсиках раскрыл Александр Боярков

13:22, 09 января 2025, ПАИ

Как родилась идея создания мультфильма о барсиках, рассказал руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Идея родилась у наших преподавателей фото- и видеопроизводства. Они знакомы с творчеством кукольного дома, который создал куклу барсика. Она всем очень понравилась, и, собственно говоря, мы решили сделать совместный проект с кукольным домом на основе их кукол и декораций», – отметил Александр Боярков.

Сценарий к мультфильму написала ученица школы, уточнил он.

Напомним, что ученики Школы креативных индустрий Пскова несколько месяцев работали над серией мультфильмов о барсиках. Был проведён конкурс сценариев, по результатам которого победила работа Ангелины Мамонтовой «Барсик и Рождество».