Проблема с восстановлением благоустройства после догазификации наблюдается в большинстве районов Псковской области
Проблема с восстановлением благоустройства после догазификации наблюдается в большинстве районов Псковской области, сообщила председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.
«В конце прошлого года муниципальные образования и «Газпром межрегионгаз Псков» заключили регламенты взаимодействия при реализации мероприятий по догазификации», – отметила Елена Пилипенко.
Согласно этим регламентам, одним из направлений взаимодействия в том числе со стороны муниципальных образований является участие в проверке благоустройства после проведения мероприятий по догазификации, уточнила она.
«Из 16 муниципальных образований, которые участвуют в программе догазификации, проблема с восстановлением благоустройства в настоящее время существует в десяти. Наибольшее количество замечаний у нас по Великим Лукам, Великолукскому району, Локнянскому округу и Псковскому району», – заключила Елена Пилипенко.
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