Проблема с восстановлением благоустройства после догазификации наблюдается в большинстве районов Псковской области

17:41, 09 января 2025, ПАИ

Проблема с восстановлением благоустройства после догазификации наблюдается в большинстве районов Псковской области, сообщила председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«В конце прошлого года муниципальные образования и «Газпром межрегионгаз Псков» заключили регламенты взаимодействия при реализации мероприятий по догазификации», – отметила Елена Пилипенко.

Согласно этим регламентам, одним из направлений взаимодействия в том числе со стороны муниципальных образований является участие в проверке благоустройства после проведения мероприятий по догазификации, уточнила она.

«Из 16 муниципальных образований, которые участвуют в программе догазификации, проблема с восстановлением благоустройства в настоящее время существует в десяти. Наибольшее количество замечаний у нас по Великим Лукам, Великолукскому району, Локнянскому округу и Псковскому району», – заключила Елена Пилипенко.