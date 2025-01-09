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Общество

Псковский губернатор будет следить за восстановлением дорог после ремонта коммуникаций

Совещание, посвящённое восстановлению дорог после земляных работ сетевых организаций, провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Скриншот из видео, размещённого в Telegram-канале Михаила Ведерникова

«Уже не первый год благодаря поддержке Правительства России и нашего президента нам удаётся привлечь достаточно серьёзные средства на развитие инфраструктуры Псковской области. Беспрецедентными темпами у нас развивается дорожная сеть, идёт благоустройство территорий, ведутся работы по догазификации, по линии ЖКХ, по линии сетевых организаций», – отметил губернатор.

Однако зачастую из-за несогласованности действий происходит так, что только что положенный асфальт вскрывают для других работ, обратил внимание глава региона.

«Отдельная проблема – аварийные ситуации, после которых вскрытые колеи. Их просто засыпают землёй или некачественной смесью. В результате этого целостность полотна нарушается, и оно начинает быстро разрушаться. Особенно заметно это сейчас, когда много переходов температуры через ноль. Понятно, что это всё у нас забирает и значительное время, и средства, поэтому сегодня обсудим новые алгоритмы взаимодействия», – сказал Михаил Ведерников.

Все работы должны согласовываться со всеми без исключения смежными организациями, а также с главами муниципальных образований, отметил он.

«Все результаты должны браться на контроль, соответствующие поручения, Андрей Васильевич, вы получили [председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андрей Кирилёнок. – ПАИ]. Если вскрываем, то заделываем картами, должно оставаться два аккуратных шва. Никаких ям, провалов, неровностей быть не должно. За этим буду лично следить. Об этом проблеме, в том числе, говорят жители. Также, когда мы встречались с фракциями, на это обращали внимание представители фракции КПРФ», – сказал глава региона.

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