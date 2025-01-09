Псковский губернатор будет следить за восстановлением дорог после ремонта коммуникаций

16:50, 09 января 2025, ПАИ

Совещание, посвящённое восстановлению дорог после земляных работ сетевых организаций, провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

«Уже не первый год благодаря поддержке Правительства России и нашего президента нам удаётся привлечь достаточно серьёзные средства на развитие инфраструктуры Псковской области. Беспрецедентными темпами у нас развивается дорожная сеть, идёт благоустройство территорий, ведутся работы по догазификации, по линии ЖКХ, по линии сетевых организаций», – отметил губернатор.

Однако зачастую из-за несогласованности действий происходит так, что только что положенный асфальт вскрывают для других работ, обратил внимание глава региона.

«Отдельная проблема – аварийные ситуации, после которых вскрытые колеи. Их просто засыпают землёй или некачественной смесью. В результате этого целостность полотна нарушается, и оно начинает быстро разрушаться. Особенно заметно это сейчас, когда много переходов температуры через ноль. Понятно, что это всё у нас забирает и значительное время, и средства, поэтому сегодня обсудим новые алгоритмы взаимодействия», – сказал Михаил Ведерников.

Все работы должны согласовываться со всеми без исключения смежными организациями, а также с главами муниципальных образований, отметил он.

«Все результаты должны браться на контроль, соответствующие поручения, Андрей Васильевич, вы получили [председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андрей Кирилёнок. – ПАИ]. Если вскрываем, то заделываем картами, должно оставаться два аккуратных шва. Никаких ям, провалов, неровностей быть не должно. За этим буду лично следить. Об этом проблеме, в том числе, говорят жители. Также, когда мы встречались с фракциями, на это обращали внимание представители фракции КПРФ», – сказал глава региона.