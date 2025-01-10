Опрос показал, чего хотят россияне в новом году
На что надеются россияне в 2025 году, показал опрос медиахолдинга Rambler&Co, пишет РИА Новости.
21% опрошенных ждут семейного благополучия, столько же хотят улучшения международных отношений. При этом каждый десятый желает исполнения своей мечты, а 9% готовятся к новым путешествиям. Также россияне хотят карьерного роста и крупных покупок. А 20% предпочитают не строить конкретных планов.
Кроме того, 24% участвовавших в опросе рассказали, что стали счастливее за прошлый год. Для многих самым удачным месяцем стал август, а менее порадовал в 2024 году декабрь.
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