Более 40 работ русских художников могут увидеть псковичи на выставке в Печорах

11:37, 10 января 2025, ПАИ

44 работы ведущих русских художников представлено на выставке Государственного Русского музея в Печорах «Вслед за Христом. Священное Писание в русской живописи второй половины XIX – начала ХХ века». Об этом рассказала смотритель картинной галереи архимандрита Алипия (Воронова) Елена Кичкина, сообщает телеканал «Первый Псковский».

«В наших залах представлено 44 работы ведущих русских художников, которые повествуют нам о библейских сюжетах и старинных событиях, олицетворяют нашу историю и историю нашей церкви», – отметила Елена Кичкина.

Напомним, что выставка открылась в Печорах 7 января. Она продлится до 21 сентября 2025 года, а галерея будет открыта для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Посетители могут посмотреть на эскизы росписей и мозаик московского храма Христа Спасителя Владимира Маковского, Василия Сурикова и Генриха Семирадского. Также на выставке представлены работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Николая Маковского, Василия Сурикова и Василия Поленова.