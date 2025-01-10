Псковский футболист Владислав Мастерной в составе «Черноморца» отправился на сборы в Турцию

12:14, 10 января 2025, ПАИ

Псковский защитник Владислав Мастерной в составе новороссийского «Черноморца» отправился на тренировочные сборы в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Мастерной недавно расторг контракт с командой Премьер-лиги воронежским «Факелом» и перешёл в новороссийский «Черноморец», выступающий в Первой лиге.

«Черноморец» после первой части сезона идёт на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, уступая всего одно очко идущим на третьем и четвёртом местах «Сочи» и «Уралу».

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