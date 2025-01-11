Самозанятым начнут оплачивать больничные

18:47, 11 января 2025, ПАИ

Самозанятым россиянам начнут предоставлять оплачиваемые больничные. Соответствующий проект закона представлен на портале федеральных проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, самозанятые граждане смогут получать оплачиваемые больничные с 1 января 2026 года, однако данная инициатива от Минтруда РФ будет представлена в качестве эксперимента.

Законопроект позволит застрахованному человеку раз в год выбирать размер страховой суммы – 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. Важно, что полную сумму обеспечения самозанятый не сможет получить сразу. Так, после шести месяцев непрерывной уплаты взносов человек получит лишь 70 % от общей страховой суммы, а 100 % выплату – спустя год ежемесячных взносов.

При страховой сумме в 35 тысяч рублей ежемесячный взнос составит 1 344 рубля, а в 50 тысяч рублей – 1 920 рублей. Для застрахованных, кто делает взносы более 18 или 24 месяцев и, кто не получал за это время пособия по нетрудоспособности, будет предусмотрена ежемесячная скидка 10 % и 30 %.